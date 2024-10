La neumóloga también avisa que el VRS “puede producir unas complicaciones más graves ” en adultos mayores. En particular, aquellos con enfermedades crónicas o inmunodeprimidos . Entre ellos, Mariano Pastor , presidente de la “Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos y con Enfermedades Respiratorias” (FENAER), que convive con la EPOC.

Aunque Mariano Pastor asegure que “vivir con la EPOC es complicado”, afirma que “te puedes adaptar”. “He aprendido a poder hacer una vida totalmente plena paseando, saliendo… Yo no quiero que nada me pare”, cuenta el presidente de la FENAER.