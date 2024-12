Desde que su padre le reveló la existencia de una familia que no conocía , la invitada de ‘El diario de Jorge’ sueña con encontrarlos y abrazarlos. La vida de Lidia dio un vuelco cuando su padre comenzó a revelarle detalles de su pasado.

Desde entonces, Lidia tiene una fijación: completar su historia conociendo a cada familiar que pueda encontrar. Jorge Javier entrevistaba a la invitada que no podía contener la emoción contado la durísima historia de su padre.

Lo que no sabía Lidia es que entre el público se encontraba una de sus primas, Inmaculada, a la que hacía muchos años que no veía y a la que no tardó en reconocer cuando el presentador le pedía que mirase entre los presentes a ver si conocía a alguien.