Gloria quería dejarle claro a su hija que siempre va a estar ahí para ella y que puede contar con ella. Pero antes, Victoria le contaba a Jorge Javier Vázquez que no está pasando por su mejor momento: "No lo estoy pasando bien porque también echo de menos momentos con mi madre, tengo que ir dependiendo de mí misma y es una época complicada. Aunque no se lo he dicho a ella porque ya no es lo mismo de antes. Lo estoy pasando mal por mi ex, tampoco estoy bien. Me pongo en mi habitación sola para no pensar en nada y por eso, a veces, no estoy con ella, me gustaría pasar momentos juntas como cuando yo era más pequeña".