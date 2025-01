'Next Level Chef' es la máxima competición culinaria de la televisión y en el segundo programa ya han salido a la luz varios 'piques' entre los concursantes . Por un lado, Skander y Melissa tenían un intercambio de palabras que dejaban ver que no se tienen mucha simpatía. Por otro, lo mismo sucedía con Jaime e Inma .

Nada más arrancar el programa, Melissa confesaba que quería mandar al sótano de 'Next Level Chef' a Skander. "Ah no, está en mi equipo", rectificaba. "Me ve el mejor rival que hay. Por eso me tiene tanto miedo", opinó Skander. Para su compañera, "el miedo lo tiene él, que está todo el día picándose", apuntó.