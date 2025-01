El talent show de cocina más exitosos del planeta ya ha arrancado en Telecinco . El primer programa de 'Next Level Chef' fue tan solo un aperitivo de lo que está por venir. Pero no hizo falta mucho para comprobar que la competitividad es la protagonista y que las rivalidades y las estretegias ya florecen entre los concursantes.

Una de las concursantes, Roro , perteneciente al grupo de los influencers gastronómicos, ha hablado con nosotros en exclusiva para contarnos lo que no se ve en televisión : ¿Como es participar en 'Next Level Chef'? ¿Cuál es su anécdota favorita de su paso por el programa? ¿Cómo es su relación con sus compañeros? ¿Quién cree que es el más estratega?

Si Roro tuviera que elegir una palabra para definir su paso por el programa, tendría claro cuál sería: "Ha sido un estrés que no os podéis ni imaginar. Yo estoy acostumbrada a cocinar todos los días en mi casa tranquilamente. De ahí he pasado al estrés absoluto del sótano en 40 minutos sin parar básicamente".

La influencer tiene claro que, si tuviera que quedarse con una anécdota, sería el momento pescado del primer programa: "Yo lo cogí de la nada, no sabía qué estaba pasando. Creía que era la única que había cogido pescado. Luego me dijeron que lo tenía que limpiar y repartir. Jurgi, a mi lado, explicando cómo se limpiaba un pescado. Yo sé cómo se limpia un pescado, lo que pasa es que esos cuchillos no cortan, era como cortar con el lado de un tenedor, era flipante".