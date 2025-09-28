Carlos Franganillo recoge el Premio FAPOE a Informativos Telecinco

La FAPOE ha distinguido a Informativos Telecinco por su mejor difusión mediática nacional

La Policía Municipal de Madrid premia a Informativos Telecinco por su labor en el "fortalecimiento de la imagen" del cuerpo

La presentadora María Casado ha finalizado la edición del mediodía de este domingo dando las gracias por el Premio FAPOE otorgado a Informativos Telecinco por su mejor difusión mediática nacional.

El periodista, presentador y director de Informativos Telecinco, Carlos Franganillo, ha recogido el galardón en el II Congreso Nacional de Personas Ostomizadas, un evento que ha reunido a más de 200 personas y ha tenido lugar en el Centro San José en Guadalajara.

La FAPOE es la Federación Española de Asociaciones de Personas Ostomizadas, una entidad sin ánimo de lucro que representa a las personas con ostomía en nuestro país.