Carlos Franganillo recoge el Premio FAPOE otorgado a Informativos Telecinco

Carlos Franganillo recoge el Premio FAPOE a Informativos Telecinco
Carlos Franganillo ha recogido el Premio FAPOE a Informativos TelecincoInformativos Telecinco
La presentadora María Casado ha finalizado la edición del mediodía de este domingo dando las gracias por el Premio FAPOE otorgado a Informativos Telecinco por su mejor difusión mediática nacional.

El periodista, presentador y director de Informativos Telecinco, Carlos Franganillo, ha recogido el galardón en el II Congreso Nacional de Personas Ostomizadas, un evento que ha reunido a más de 200 personas y ha tenido lugar en el Centro San José en Guadalajara.

La FAPOE es la Federación Española de Asociaciones de Personas Ostomizadas, una entidad sin ánimo de lucro que representa a las personas con ostomía en nuestro país.

