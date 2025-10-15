Sandra Barneda y Diego Losada, Antenas de Oro 2025

La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España ha distinguido a los periodistas de Mediaset España

El jurado reconoce la trayectoria de Sandra Barneda “en diferentes formatos de Mediaset España" y el "rigor periodístico" de Diego Losada al frente de Noticias Cuatro

La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España ha distinguido a los periodistas de Mediaset España, Sandra Barneda y Diego Losada, con dos Antenas de Oro en la categoría de Televisión, en el marco de la 52ª edición de estos prestigiosos galardones.

El jurado ha reconocido la trayectoria de Sandra Barneda “en diferentes formatos de Mediaset España, destacando su cercanía y versatilidad en el medio”, así como la labor de Diego Losada al frente de Noticias Cuatro, valorando “su combinación de rigor periodístico y cercanía con la audiencia”.

La gala de entrega de las Antenas de Oro 2025 se celebrará el próximo 8 de noviembre en el Casino de Aranjuez.