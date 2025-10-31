Carlos Franganillo y Ángeles Blanco te esperan en Informativos Telecinco desde este lunes a las 21.00 horas

Cada noche a las 21:00 horas en punto te esperan Carlos Franganillo y Ángeles Blanco

Informativos Telecinco reformula su edición de las 21:00 horas con la incorporación de Ángeles Blanco junto a Carlos Franganillo

MadridCarlos Franganillo y Ángeles Blanco traerán desde el próximo lunes 3 de noviembre toda la información de la jornada “basada en hechos” en el Informativo Noche de Telecinco a partir de las 21:00 horas en punto.

La pareja de periodistas presentará todas las noches de lunes a viernes un informativo con “los hechos tal y como son, hechos reales”.

El Informativo de la noche traerá un periodismo centrado en el público, conectando con la realidad de nuestro país y del mundo, lejos de opiniones prefijadas porque Ángeles Blanco, Carlos Franganillo y todo el equipo de Informativos Telecinco sabe distinguir el ruido de la información.