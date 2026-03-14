Ana tira de intuición sin saber que su caja es la negra: descubre si ha hecho (o no) un buen trato

Ana necesitaba 20.000 euros para salvar su pescadería, el negocio que ella llama "mi tercer hijo": ¿Habrá hecho un buen trato con la banquera?

El inesperado final de José, el peluquero de ‘¡Allá tú!’: “He venido a jugar y eso lo que he hecho”

Compartir







Ana llega desde Valladolid y, para sorpresa de ella misma y de todos sus compañeros, se ha convertido en concursante llevando apenas un par de días de grabación en el concurso. Ana no llega hasta ‘Allá tú’ sola, Susana es una de sus mejores amigas y no ha querido perderse el gran momento de su “hermana elegida”.

Ana tiene muy claro lo que quiere hacer con los 100.000 euros si los consigue: “Quiero salvar mi pescadería, los tiempos están difíciles porque ser autónomo en este país es un suicidio, tengo que sanear mi negocio porque es como mi tercer hijo. Si sobra algo de dinero lo emplearía en enviar de viaje a los demás para quedarme yo sola en casa”.

El inicio del concurso de Ana ha sido una auténtica pasada. Con una gran intuición, la concursante de Valladolid ha ido abriendo cajas y casi la totalidad de ellas han sido rojas: “No sé ni cómo puedes estar sentada con este pedazo de panel”, se preguntaba Juanra.

Tras un inicio de infarto, Ana acababa frente a un panel en el que solo quedaban por abrir los 50.000 euros y la caja negra, una caja que contiene un sobre con una cantidad indeterminada. La banquera ofrecía a Ana 19.019 euros por su caja y ella aceptaba sin saber que tenía el sobre negro. ¿Quieres saber si ha hecho un buen trato? ¡Dale al play!