Concursantes
El inesperado final de José, el peluquero de ‘¡Allá tú!’: “He venido a jugar y eso lo que he hecho”
El concursante se la juega convencido de que la suerte va a estar de su lado
Final de infarto en ‘¡Allá tú!’: Rosaura se la juega con dos cajas verdes
Convencido de que la suerte iba a estar de su lado y sin olvidar las decisiones alocadas que ha tomado en su vida, José, el peluquero sevillano de ‘¡Allá tú!’, se la ha jugado hasta el último momento sin esperar la suerte que le estaba esperando.
Con el apoyo y el cariño de Matteo, su pareja, José no se ha conformado con las ofertas de la banca y ha querido ir un poquito más allá, sin esperar que fueran a salir todas las cajas verdes de golpe. Decepcionado, pero sin tirar la toalla, José se ha atrevido a jugar a las provincias. ¿Habrá tenido más suerte? ¿Cuánto dinerito se ha llevado? Dale la PLAY