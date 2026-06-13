Maite Galdeano carga sin piedad contra Marta Peñate: "He ganado ser madre de dos hijos maravillosos, a ver lo que ganas tú"
Maite Galdeano, implacable contra Marta Peñate tras sus últimas declaraciones sobre ella: "De mí no vas a comer"
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Maite Galdeano explota como nunca contra Marta Peñate. La que fuera concursante de 'Gran Hermano 16' ataca duramente a la novia de Tony Spina tras las últimas declaraciones que esta dio sobre ella en un conocido podcast. Totalmente enfurecida, la de Pamplona ha respondido con contundencia a Marta, dedicándole unas durísimas palabras.
Marta Peñate y Maite Galdeano están en pie de guerra después de que la canaria hablase públicamente sobre Maite y se posicionase del lado de Sofía Suescun, asegurando que le resulta difícil guardarle rencor por los enfrentamientos que tuvieron en en el último reality en el que coincidieron. Respecto, al conflicto de Sofía con su madre, Marta comentó:
"Bastante bien ha salido Sofía... Sé que lo tiene que estar pensando mal como madre, pero recapacita, piensa qué has hecho mal con tu hija y haz autocrítica. Hace tiempo tendrías que haber pedido perdón". También, reveló que escuchó a Maite Galdeano "machacando" a su hija por no ganar 'Supervivientes All Stars'.
Maite Galdeando, sin piedad, responde a Marta Peñate
Las declaraciones de Marta Peñate no han sentado nada bien a Maite Galdeano, que no ha tardado en responderle a través de su perfil de 'Instagram', con una serie de 'stories' en los que la madre de Sofía Suescun arremete sin piedad contra la novia de Tony Spina: "No puedo con las injusticias. Bajo ningún concepto, te voy a permitir que me rebajes", comenzaba diciendo la de Pamplona.
La televisiva asegura que Marta Peñate solo ha soltado mentiras: "La has cagado, chavala. Jamás le diría a mi hija que por qué no ha ganado un reality, eso es mentira. Saca las pruebas, mentirosa". También, soltaba otras duros ataques contra ella: "Te has comprado un adosado viejo que a duras penas lo estás pagando. Yo he sido una tía sana, cosa que míratelo tú un poquito, que por ahí has ido despilfarrando".
Sobre el posicionamiento de Marta a favor de Sofía, Maite señalaba: "No sé como no se te cae la cara al suelo de vergüenza. Eres una interesada, que le das la razón a Sofía para machacarme a mí por si te cae alguna miga de pan de las marcas que ella hace. Nunca te van a llamar". Además, la definía como una persona "mentirosa compulsiva, no empática y que siempre quiere llevar la razón".
En su entrevista, Marta Peñate recalcó que Maite Galdeano "no había ganado nada", unas palabras a las que la pamplonesa ha respondido con un duro golpe: "¿Sabes lo que he ganado en la vida? Muchísimo dinero y he ganado ser madre de dos hijos maravillosos, vamos a ver tú lo que ganas... Date un puntito en la boca, que te va a venir muy bien. No te voy a permitir que mientas y que me ensucies la imagen".