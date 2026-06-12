Exclusiva | Las imágenes del momento en el que Makoke y Gonzalo se han dado el 'sí, quiero' en Ibiza

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Makoke y su novio Gonzalo ya se han dado el 'sí, quiero' por todo lo alto en Ibiza. Su boda ha estado rodeada de polémica en las últimas horas. Tal y como ha podido saber el periodista de 'El tiempo justo' Álex Álvarez, la pareja habría tenido una "gran discusión" horas antes de la ceremonia.

Una testigo le comentó al reportero que escuchó "gritos" por parte de Gonzalo cuando intercambiaba mensajes con su ya mujer. Al parecer, Makoke llegó a decirle que ya "no tenía ilusión" por casarse.

Felices y emocionados tras ser marido y mujer oficialmente

Pero, como vemos en el vídeo que acompaña a esta noticia, la televisiva ha compartido su felicidad por el día más importante de su vida junto a su pareja. Se sienten emocionados y muy contentos por los momentos tan bonitos que han vivido.

En '¡De viernes!' hemos podido ver en exclusiva el preciso momento en el que Makoke y Gonzalo se convierten en marido y mujer tras haber firmado los papeles un día antes.