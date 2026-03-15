Tras 54 programas, la más veterana de 'Allá tú' concursa y acaba con uno de los peores paneles que se recuerdan: "No te lo mereces"

Juanra Bonet encuentra a su doble entre el público de ‘¡Allá tú!’

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Tras 132.887 programas (realmente han sido 54), Eliana de Teruel se ha convertido en concursante de ‘Allá tú’. Eliana ha ido viendo pasar por el atril a todos sus compañeros y cuando ha sido su turno apenas podía creerlo.

Eliana le ha contado a Juanra que trabaja en el almacén de una conocida tienda, que se dedica también a cantar y que últimamente también está entregada a la industria del cartón: “Me dedico a abrir cajas”. Con un humor despampanante, Eliana ha recibido a su chico, David, quien será la persona que le acompañe en este día tan especial.

Eliana se ha emocionado al contarle a Juanra qué quiere hacer con el dinero si se lleva un buen premio: “La hipoteca se paga sola trabajando, David y yo sabemos que a eso podemos hacerle frente, pero lo que me preocupa es el futuro de una persona con discapacidad de mi familia, con el dinero me gustaría asegurarle un futuro laboral”.

Tras 54 programas, Eliana se ha convertido en la concursante más experta del programa y sus compañeros de los inicios han preparado para ella un emocionante vídeo en el que le agradecían su divertido paso por ‘Allá tú’: “Eres y serás el espíritu de este concurso”.

La mala suerte se ceba con Eliana

Pese a la alegría de Eliana, lo cierto es que su inicio de programa no ha sido el esperado. La concursante de Teruel afincada en Zaragoza ha comenzado abriendo las tres mejores cajas y, para sorpresa de todos, la banquera le ofrecía a mitad de panel cambiar de caja: “No me lo pienso, voy a cambiar mi caja por la 19, quiero esa caja, lo tengo claro desde el principio”.

La suerte no acompañaba a esta mítica del concurso y acababa con un panel que ponía a todos los pelos de punta: diez euros o la caja negra. ¿Quieres saber que contenía la caja de Eliana? ¡Dale al play y disfruta de uno de los finales más emocionantes!