Juanra Bonet encuentra a su doble entre el público de ‘¡Allá tú!’

Juanra Bonet ya ha podido comprobar en primera persona que en el plató de ‘¡Allá tú!’ puede suceder de todo, pero no se esperaba que un concursante descubriera a su doble entre el público y ha alucinado con el gran parecido.

Tras una divertida intervención, el presentador de ‘¡Allá tú!’ se ha tirado al suelo para intentar escapar de la cámara y uno de los concursantes le ha dicho que no importaba si se quedaba escondido un poquito más: “En el público hay uno como tú”. Juanra Bonet no entendía nada, pero cuando le han dicho que había un hombre igualito que él, no ha podido contener la curiosidad.

El presentador se ha ido directo al público y ha comprobado en directo su gran parecido físico. No estamos solo hablando de un parecido fácil. Dale al PLAY y descubre cómo ha sido el momentazo.