Zuleima rompe a llorar al comprobar sus opciones en '¡Allá tú!': ''Es duro''

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante!

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Zuleima llegó al plató de '¡Allá tú!' acompañada de su pareja Jesús. Originaria de las Islas Canarias, Zulema lo tenía claro iba a darlo todo hasta el final y esperaba llevarse un gran premio en el concurso.

A lo largo del juego, Zuleima abrió cajas que escondían desde cantidades de dinero hasta objetos de lo más curiosos: arena de playa, una concha marina o una cola de sirena. Pero en todo momento Zuleima confió en su intuición y siguió abriendo cajas sin ningún miedo.

Pero el momento que definió la tarde llegó al final. Con la posibilidad de ganar hasta 7.500 euros todavía sobre la mesa, Zuleima se enfrentó a la decisión más importante del programa y rechazó una oferta de 1.180 euros: ''No sé qué va a pasar, pero voy a seguir jugando'', aseguraba.

Después de abrir alguna caja más, Zuleima rompió a llorar: ''Es duro'', pero finalmente la banquera le hizo otra oferta, en esta ocasión un poco más alta, de 2.800 euros. Tras escuchar la oferta, la concursante decidió no arriesgarse más: ''No sé si voy a tener la misma suerte que antes'', por lo que decidió plantarse y después descubrió que tenía 7.500 euros en su caja.