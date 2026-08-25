Ana toma una difícil decisión en '¡Allá tú'!: ''Esta oferta es para jugar hasta el final''

No te pierdas el momentazo de la concursante en '¡Allá tú!'

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Ana llegó al plató de '¡Allá tú!' como una veterana con 59 programas a sus espaldas. Esta sopladora de vidrio de Palencia ha afrontado el concurso acompañada por su hermana, Laura, y siempre ha tenido claro para qué quería el dinero: renovar su horno y algún que otro viaje.

El concurso de Ana comenzó muy bien y siguió aún mejor, abriendo muchas más cajas rojas que verdes, la concursante lo tenía todo a su favor, además también cedió su corona de consejera a Jorge, de Córdoba, en un gesto que arrancó los aplausos del público.

Pero el momento que definió la tarde llegó cuando aún había varias cajas aún en juego, una de ellas la de los 150.000 euros. La banquera no dudó en llamar y le ofreció a Ana 15.488 euros, decisión que tuvo que meditar mucho porque, según ella, ''la oferta es para jugar hasta el final''.

Finalmente, la concursante tomó la decisión definitiva, Ana decidía quedarse con la oferta y Juanra Bonet abría su caja revelando que en su interior estaban los 10.000 euros, por lo que Ana se iba a casa con 15.488 euros y, visiblemente emocionada, celebraba el gran premio.