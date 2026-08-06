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Tras la marcha de Marijo, que basó sus jugadas en las cartas del tarot y que se llevó a casa 2.500 euros, ha llegado a ocupar su lugar en el atril Sol, que viene desde Quintanar del Rey, una localidad de Cuenca, y que es banquera de profesión. Juanra Bonet le ha preguntado si quiere compartir una verdad o una habilidad con sus compañeros y la nueva participante se ha decantado por la primera.

"Voy a compartir una verdad, que igual no me deja en muy buen lugar pero tengo que ser decirla así, tengo que ser sincera: no he visto nunca el programa", ha comenzado diciendo Sole, que rápidamente ha querido aclarar por qué se apuntó al casting si no era seguidora de '¡Allá tú!' y ha sido entonces cuando ha abierto su corazón con sus compañeros y los espectadores.

La conquense ha explicado que su madre "se puso malita hace un tiempo" y tuvo que estar en el hospital, momento en el que ella se quedó haciéndole compañía a su padre, que se mostraba desconsolado por la situación: "Mi padre llorando, no había consuelo para él y puso el programa y se animó, y la verdad es que me dio una vibra y llamé porque mi padre se puso contento".

Juanra Bonet le ha dado un abrazo a Sole y le ha dicho en nombre de todo el equipo que están "muy contentos" de ser "útiles" para los espectadores al entretenerlos y sacarles una sonrisa.