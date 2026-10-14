Carla, de Cáceres, se la juega hasta el final: “Una piedra pómez o 5.000€”

El novio de la concursante la sorprende con un ramo de rosas y un regalo sorpresa

Carlos, de Lugo, ante el panel soñado por cualquier concursante de ‘¡Allá tú!’: “Voy a seguir”

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Carla, de Cáceres, ha jugado a salir a esto de las cajas casi nada más llegar a ‘¡Allá tú!’, pero lo ha hecho de la mano de su enamorado y demostrando su gran valentía de autónoma. Ha querido jugar hasta el final y se ha visto entre llevarse a casa una piedra pómez o 5.000€.

Carla tiene solo 24 años, pero ya tiene su propio negocio y un amor de película. Su novio ha entrado en el plató con un precioso ramo de rosas y un regalo sorpresa, que a muchos les ha hecho pensar que íbamos a vivir una pedida de mano en ‘¡Allá tú!’. La pareja estaba muy ilusionada y tras mostrar su amor, han comenzado a abrir cajas.

La jugada de Carla, de Cáceres, ha comenzado muy bien, pero poco a poco la cosa ha decaído. La concursante ha visto como los grandes premios se esfumaban y la suerte la acercaba cada vez más a unas pantuflas de pie o a una piedra pómez. Sin embargo, ha sido valiente y ha querido descubrir qué le deparaba el destino.

¿Escondía su caja los 5.000€? ¿Ha terminado jugando a las comunidades? ¿Ha aceptado una última oferta? Dale al PLAY y descubre si se cumple eso de afortunada en el juego, desafortunada en el amor.

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