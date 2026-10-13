Carlos, de Lugo, ante el panel soñado por cualquier concursante de ‘¡Allá tú!’: “Voy a seguir”

El concursante se enfrenta a un panel con la tres mejores y las tres peores cajas, ¿Cómo habrá jugado?

El gran dilema de Pili Colorín ante la última oferta de la banquera: “Esta caja tiene tres nombres”

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Carlos, de Lugo, ha salido a jugar a esto de las cajas y se ha enfrentado al panel soñado por cualquier concursante de ‘¡Allá tú!’. Tenía ante sí las tres mejores, las tres peores cajas y una oferta de la banquera que cualquier desearía recibir.

Tan solo tres programas después de estrenarse en ‘¡Allá tú!’, Carlos, de Lugo, ha jugado en compañía de su pareja y siguiendo únicamente su intuición. La cosa ha comenzado muy bien y según iban abriéndose las cajas, iba cada vez mejor.

El concursante ha visto ante él un panel con el que soñaría cualquier concursante de ‘¡Allá tú!’ porque tenía los tres grandes premios intactos y los tres peores, pero la probabilidad de su parte.

Todo parecía estar perfecto para seguir jugando, pero la banquera se ha acordado de la serpiente que adorna la cruz de las farmacias y le ha hecho una tentación difícil de rechazar. ¿Qué ha hecho Carlos, de Lugo? ¿Ha jugado hasta el final? ¿Tenía uno de los grandes premios su caja? Dale la PLAY y descubre cómo ha sido su emocionante jugada.

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