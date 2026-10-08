Carla, de Toledo, cumple el sueño de su madre en ‘¡Allá tú!’: “Me voy a Paris”

La concursante asegura su premio y no le importa descubrir la gran cantidad que tenía su caja
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Tras siete programas con nosotros, Carla, de Toledo, ha salido a jugar a esto de lo de las cajas y lo ha hecho con su persona más importante, su madre. La joven se ha enfrentado a un panel con muchas posibilidades, pero ha preferido jugar sobre seguro.
Carla, de Toledo, nos había demostrado que tenía una gran voz y al jugar en ‘¡Allá tú!’, que también tiene un gran corazón. Se ha sorprendido muchísimo al ver a su madre en plató porque tenía que estar en el médico y le ha devuelto la sorpresa al confesarle que el dinero que ganara era para que se subiera por primera vez en un avión y viajaran juntas a Paris.
El panel ha tenido altos y bajos, pero ha llegado al momento de jugar con sus números favoritos con bastantes verdes y los 50.000€ en juego. Con una oferta de más de 10.000€, Carla ha tenido claro que era el momento de parar, pero… ¿Ha hecho un buen negocio?
Las mejores jugadas de ‘¡Allá tú!’ en Mediaset Infinity