La concursante se enfrenta a un panel desastroso y se aferra a su caja: “Es un número importante para mí”

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Pili, de Teruel, para nosotros Pili Colorín ha salido a jugar a esto de las cajas y no aunque no ha contado con la suerte, sí con su alegría y el cariño de todos sus compañeros quiénes no han parado de llorar al despedirla.

Aunque la banquera no se ha cortado un pelo y le ha soltado un: “No baila bien ni pinta bien ni canta bien ni juega bien”, Pili Colorín ha llenado, una vez más, el plató de alegría y nos ha dado grandes momentazos en compañía de su hija.

La suerte la ha abandonado muy pronto y ha tenido claro que ella iba a jugar hasta el final porque el número 12 era la fecha de nacimiento de tres personas muy importantes para ella, cuando las ofertas de la banquera han comenzado a tener punto, se lo ha pensado un poquito más.

¿Ha aceptado Pili, de Teruel, la oferta de la banquera? ¿Qué escondía su caja? ¿Ha terminado jugando a las comunidades? Dale al PLAY y disfruta de unas jugadas más divertidas de la temporada.

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