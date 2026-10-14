telecinco.es 14 OCT 2026 - 10:03h.

En el día de su aniversario de boda, Isa Pantoja visitaba Madrid para estar en directo en 'Supervivientes All Stars' y ella misma nos confesaba: "Me viene súper bien"

Isa Pantoja se quedaba entre lágrimas tras hablar con Asraf: "Yo no quería enseñarle que le echo tanto de menos"

Todos los contenidos de 'Supervivientes All Stars' en Mediaset Infinity

Compartir







Isa Pantoja y Asraf Beno han vivido un emotivo momento en 'Supervivientes All Stars'. Con motivo de su tercer aniversario de boda, han podido hablar un poquito dando lugar a un tierno momento sobre el que ella se ha sincerado, tanto antes como después...

Asraf celebraba en ‘Supervivientes All Stars’ su aniversario con Isa Pantoja. Recordaba su boda y también hablaba con Yola Berrocal sobre su relación: “Es increíble, he sido súper feliz con ella, es la mujer de mi vida”.

Para el concursante, su mujer es su apoyo y se le iluminaban los ojos diciendo: “Es mi apoyo, me importa tanto, me quiere tanto…”

Así que Jorge Javier Vázquez les dejaba intercambiar unas palabras en directo con Isa en plató. El presentador le felicitaba en directo y, de repente, Asraf escuchaba la voz de Isa, que le hacía llorar.

Ella le contaba que su hijo ya come en la escuela infantil y que Alberto, su hijo mayor, duerme con ella ara no dejarla sola. Además, le explicaba que ella está “mejor” de lo suyo: “Te quiero cari, vívelo, disfrútalo, lúchalo. Confía en mí. No nos estás decepcionando, al contrario, eres la esencia de ‘Supervivientes”.

Isa Pantoja se sincera: “No quería enseñarle que le echo tanto de menos”

Isa, un tanto abrumada tras vivir este momento, se sinceraba en el plató. Entre lágrimas contaba que no es que esté “sola” porque se ha dado cuenta de que puede hacer “muchas cosas” por sí mismo. Sin embargo, lleva una mala racha: “Llevo mucho pasado, psicológicamente no estoy bien”.

Isa sabe que Asraf podía estar preocupado por ella, por eso quería transmitirle positividad: “Verme bien y animarlo, es lo que le quería transmitir, aunque ahora me venga abajo. Yo no quería enseñarle que le echo tanto de menos”.

Jorge Javier Vázquez la abrazaba y ella se emocionaba. Juntos recordaban el día de su boda, el presentador le preguntaba si se sintió querida y ella asentía: “Sentí que no me cabía más amor en el corazón”; “Todos los que estábamos, estábamos para demostraros lo que os queremos".

La confesión de Isa Pantoja en redes sociales

En la misma dirección, Isa había una publicación unas horas antes en el tren camino de Madrid. Publicaba una foto de sí misma y contaba que estaba “cogiendo energía” porque se avecinaban “curvas” y se preguntaba: “¿Cuándo no?”

“En realidad, el salir de mi zona de confort, quitarme el moño, el chándal, dejar mis tareas domésticas y venir a Madrid, me viene súper bien. Como que me siento valorada en lo que hago y digo en plató”.

“La gente allí es guay. Hay buen rollo”, confesaba y terminaba dando la gracias a sus seguidores por su apoyo.