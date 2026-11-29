Los ciudadanos se movilizan en una nueva jornada electoral clave para el futuro político de España

Programas electorales del 29N: las propuestas de PP, PSOE, Vox, Sumar/Frente Amplio y Podemos

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España arranca una nueva jornada electoral histórica este 29 de noviembre. Con más de 38 millones de personas llamadas a las urnas, y tras una intensa campaña de los principales candidatos, los ciudadanos deciden con su voto el futuro político de España.

En una cita decisiva marcada por un ambiente de gran polarización, las elecciones generales de este 29N revelarán la nueva aritmética parlamentaria con la que las distintas formaciones tratarán de formar Gobierno. Así, mientras Pedro Sánchez aspira a poder recabar nuevamente los apoyos necesarios para poder dar continuidad a lo que han sido ocho años de legislatura, desde PP y Vox confían en derrocarlo, con sus posturas decididas a aparcar sus propias diferencias con tal de alejarlo del Palacio de la Moncloa. En los bloques a la izquierda, Frente Amplio y Podemos, al contario, aspiran a evitar que los de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal materialicen su pretendida llegada al poder.