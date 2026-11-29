Elecciones generales 2026, en directo: arranca la jornada electoral del 29N con 38 millones de personas llamadas a las urnas
Los ciudadanos se movilizan en una nueva jornada electoral clave para el futuro político de España
Programas electorales del 29N: las propuestas de PP, PSOE, Vox, Sumar/Frente Amplio y Podemos
España arranca una nueva jornada electoral histórica este 29 de noviembre. Con más de 38 millones de personas llamadas a las urnas, y tras una intensa campaña de los principales candidatos, los ciudadanos deciden con su voto el futuro político de España.
En una cita decisiva marcada por un ambiente de gran polarización, las elecciones generales de este 29N revelarán la nueva aritmética parlamentaria con la que las distintas formaciones tratarán de formar Gobierno. Así, mientras Pedro Sánchez aspira a poder recabar nuevamente los apoyos necesarios para poder dar continuidad a lo que han sido ocho años de legislatura, desde PP y Vox confían en derrocarlo, con sus posturas decididas a aparcar sus propias diferencias con tal de alejarlo del Palacio de la Moncloa. En los bloques a la izquierda, Frente Amplio y Podemos, al contario, aspiran a evitar que los de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal materialicen su pretendida llegada al poder.
Los orígenes de Santiago Abascal en el País Vasco: los lugares donde pasó su infancia y comenzó su carrera política a los 23 años
Las últimas semana hasta las elecciones del 29 de noviembre se convierten en un 'tour de force' en el que cada candidato trata de dar lo mejor de sí mismo para alcanzar un puesto dentro del Ejecutivo. En el caso del líder de Vox, que tras haber pasado por Cornellà de Llobregat ha visitado por las Canarias. Zamora, Asturias, Salamanca o Segovia en los últimos días. Aún no hay agenda del político sobre si habrá un mitin de Santiago Abascal en la tierra que lo vio nacer y donde se encuentran sus orígenes: Euskadi. Así son los lugares que recorrió en su infancia y primera juventud.Ir a la noticia
Los orígenes de Ada Colau: su infancia en el Guinardó, ligada a un pueblo de pastores y con padres hippies
Ante las próximas elecciones generales, fijadas para el 29 de noviembre, Ada Colau regresa al centro del debate político. La que fuera alcaldesa de Barcelona durante ocho años vuelve a situarse entre los nombres propios de la izquierda española, esta vez como figura al mando del Frente Amplio.Ir a la noticia
Los orígenes de Alberto Núñez Feijóo: de las dificultades económicas que le llevaron a abandonar su sueño a sus primeros pasos en política
¿Quién era Alberto Núñez Feijóo antes de convertirse en uno de los principales líderes políticos de España? El gallego, que comenzó su trayectoria en su tierra natal, preside el Partido Popular desde abril de 2022y ahora vuelve a presentarse como candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales anticipadas del próximo 29 de noviembre.Ir a la noticia
Los orígenes de Pedro Sánchez: de su infancia entre los barrios de Aluche y Tetuán a sus primeros pasos en la política con solo 21 años
¿Quién era Pedro Sánchez antes de convertirse en Pedro Sánchez? Es la pregunta que queremos responder. Cuáles fueron sus orígenes y cuál fue el camino que terminó llevándole hasta La Moncloa. Quién fue antes de convertirse en uno de los políticos más reconocidos del panorama nacional y de llegar a la presidencia del Gobierno en 2018.Ir a la noticia
Así es la peculiar jornada electoral en Villarroya, el pueblo de España que vota más rápido: "En las últimas lo hicimos en 26 segundos"
Pese a las encuestas electorales, los análisis de los expertos o las redes sociales, es poco probable conocer a ciencia cierta qué va a pasar en las elecciones electorales de este 29 de noviembre. Lo que sí podemos deducir es que Villarroya, municipio de La Rioja célebre por batir récord en 2019 y 2023 a la hora de votar, probablemente volverá a cerrar su colegio electoral antes que nadie.Ir a la noticia
Obligados a viajar más de 40 kilómetros para poder votar: vecinos del Valle de Mena, censados a más de 20 kilómetros de sus casas
Hay personas que acuden puntuales a su cita con las urnas cada vez que se convocan elecciones, quienes ejercen su derecho al voto pase lo que pase a su alrededor y caiga quien caiga, pero también hay votantes que están en la cuerda floja y que deciden en el último momento si votarán o por el contrario, si ese día optarán por no acudir al colegio electoral de turno.Ir a la noticia
David Pastor, reconocido filósofo, sobre las tres cosas que hay que hacer antes de ir a votar: "No es solo una cuestión ideológica"
Ante las elecciones generales en España, muchos ciudadanos se plantean muchas dudas: si votar o no, a quién hacerlo para velar por sus intereses y los de su familia, el miedo o la incertidumbre por los resultados y un posible cambio de Gobierno, etc. Y en esto, la filosofía puede ayudarnos porque se trata de una doctrina que nos ayuda a pensar, a dudar y a cuestionarnos las cosas.Ir a la noticia
Jóvenes ante las urnas: ilusión, responsabilidad y desencanto en su primer voto: "Tengo ese derecho y quiero votar"
Más de 1,6 millones de personas votarán por primera vez en estas elecciones. Entre ellos están Javier, Jorge, Laia, Aisha y Alonso, cinco jóvenes que acaban de cumplir los 18 años y que este 29N ejercerán por primera vez su derecho al voto. Afrontan esta cita electoral con ilusión y sentido de la responsabilidad, aunque también con una evidente desafección hacia unos partidos políticos que, en muchos casos, consideran alejados de sus preocupaciones.Ir a la noticia
La jornada electoral del 29N arranca con un despliegue récord de efectivos de seguridad
España vive este 29 de noviembre una nueva jornada política clave. Para la ocasión, un total de 100.727 efectivos de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad integrarán el dispositivo especial de seguridad, lo que supone un despliegue superior en un 11,5% al de los anteriores comicios de julio de 2023.
Según ha informado el Ministerio del Interior, el operativo centrará su actividad en evitar cualquier tipo de incidencia en el funcionamiento de los 22.943 locales electorales previstos.