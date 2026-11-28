Los principales candidatos dedicarán la jornada de reflexión a descansar en familia, practicar deporte y asistir a distintos actos

Jornada de reflexión de las elecciones del 29N, en directo

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Los candidatos de los principales partidos que se presentan a las elecciones del 29 de noviembre dedicarán la jornada de reflexión a descansar en familia, practicar deporte y asistir a distintos actos sociales y navideños.

Este domingo, un total de 38.616.949 electores están convocados a las urnas para elegir a 350 diputados y 209 senadores en unas elecciones generales, las decimoséptimas que se celebran en España, en las que, por primera vez, se podrá votar con un DNI digital.

Feijóo visitará Ceuta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitará Ceuta en la mañana de este sábado como muestra de "apoyo y solidaridad" a la población de la ciudad autónoma, durante la jornada de reflexión de las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre.

De esta forma, cumplirá un "compromiso personal" adquirido con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, según informan fuentes del PP, que señalan que esta es la sexta visita del candidato a la presidencia del Gobierno desde finales de junio.

Feijóo no tendrá agenda pública ni participará en actos políticos y pasará allí parte de la jornada de reflexión como "muestra de apoyo y solidaridad al pueblo ceutí", comparten las fuentes.

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Irene Montero pasa la jornada en el campo con su perra, en familia y en su casa

Irene Montero, candidata de Podemos a las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, ha salido esta mañana a pasear al campo junto a su perra Rumba durante la jornada de reflexión, según informan fuentes del partido este sábado.

La secretaria política de Podemos pasará el resto de la jornada en familia y en casa, "reponiendo fuerzas después de dos semanas de campaña electoral", añaden las mismas fuentes.

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Durante el mitin de cierre de campaña, Montero auguró este viernes que vienen "tiempos muy difíciles" independientemente del resultado electoral del domingo, por el encarecimiento de la vida, la precariedad laboral y el incremento del gasto militar, y llamó a la movilización social desde el día siguiente al 29N.