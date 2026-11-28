Los supervivientes de la tragedia han contado que llevaban diez días en el mar, tras haber zarpado desde Gambia

El hombre que no quiso separarse de sus compañeros de cayuco y rechazó la ayuda, uno de los 14 muertos de la tragedia en El Hierro

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El HierroEl ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha trasladado este sábado su pésame por las 14 personas migrantes fallecidas en el cayuco llegado a la isla de El Hierro y ha transmitido sus deseos de recuperación a los heridos.

"No suben por diversión a una patera o cayuco: lo hacen por desesperación", ha trasladado el ministro en un mensaje publicado en X, recogido por Europa Press.

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Deshidratados tras 10 días en el mar

Los supervivientes de la tragedia han contado que llevaban diez días en el mar, tras haber zarpado hacia Canarias desde Gambia.

Más allá de que se quedaron a la deriva, aún se desconoce qué les pasó. Sí se sabe que ocho de los supervivientes necesitaron asistencia médica por deshidratación severa o moderada, lo que ya apunta a lo que sufrió todo el grupo durante la travesía.

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Los migrantes ingresados están estables salvo uno, que está estable dentro de la gravedad

Los 20 migrantes atendidos en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, en El Hierro, permanecen estables, salvo uno que se encuentra estable dentro de la gravedad y que será trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.

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Del total, 14 están ingresados y otros seis permanecen en observación en Urgencias, según ha informado este sábado la Consejería de Sanidad.

Este pico en la presión asistencial se produce un día después del rescate de un cayuco que quedó a la deriva a unos 72 kilómetros al sur de El Hierro tras diez días de navegación desde Banjul (Gambia), en el que fueron recuperados 14 cadáveres y rescatadas con vida 90 personas.

La cifra más alta de ingresos de migrantes registrada hasta ahora

Se trata de la cifra más alta de ingresos de migrantes registrada hasta ahora en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, que cuenta con 31 camas instaladas para atender tanto a la población residente como a la migrante.

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Ante esta situación, la Gerencia del centro coordina con el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Unidad Militar de Emergencias (UME) el traslado de tres de los seis pacientes que permanecen en Urgencias al hospital de campaña desplegado por la UME, al encontrarse estables.

Un cuarto paciente, el que permanece estable dentro de la gravedad, será derivado a través del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.