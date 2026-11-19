telecinco.es 19 NOV 2026 - 10:09h.

El estreno de Gran Hermano VIP 9 ha estado marcado por tensos reencuentros, incluidos los protagonizados por el presentador pero también los de Náyades Lospitao y Nacho de Borbón o el de Cristina Porta y Gianmarco Onestini

Tras tres años sin verse, Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez han hablado sin rodeos, se han enfrentado al pasado y se han propuesto algo

No te pierdas nada de lo que sucede en la casa de 'Gran Hermano VIP'

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'Gran Hermano VIP 9' ha abierto sus puertas provocando esperadísimos reencuentros. Jorge Javier Vázquez se ha visto con Belén Esteban tras tres años alejados, le ha pedido cuentas, le ha enfrentado a sus propias palabras y le ha hecho una propuesta que tiene mucho que ver con su pasado. Pero además, el presentador repetía los insultos que Karmele Marchante escribió contra él y le respondía más rotundo que nunca. Sin embargo, estos no fueron los únicos reencuentros que protagonizaron la noche...

Jorge Javier Vázquez empezaba sin rodeos diciéndole: “Qué dolor que todo haya acabado así”, recordaba que se conocen desde hace 20 años y unas palabras de Belén en las que cuestionaba que alguna vez le hubiese importado. Es más, recuperaba otra de sus polémicas afirmaciones sobre él: "Nunca ha sido más que yo, a lo mejor es que yo he sido más que él y no lo ha podido asumir".

Unas palabras ante las que él mismo le preguntaba: “¿Tú crees que, si yo no hubiera podido asumir que tú eres más que yo, habría hecho el primer movimiento para que tú volvieras a esta cadena después de que te echaran? Cuando os echaron, a los seis meses, que tú estabas en otro canal poniendo verde a Mediaset, este que te habla, en ese momento especialmente delicado, ya empezó a hacer campaña para que tú volvieras”.

Belén explicaba que estaba dolida, que vivía un momento difícil y decía desconocer que hizo campaña por ella: “Yo no lo sabía, me dijiste que ibas a hacer todo lo posible. Te dije que me gustaría volver a Mediaset, pero eso de la campaña no lo sabía. Y me sorprende mucho que movieras los hilos”.

Juntos, presentador y colaboradora recordaban sus momentos en 'Sálvame' y él se sinceraba: "Yo también me he sentido muy solo aquí cuando os echaron porque me quedé sin nadie. Para vosotros fue terrible porque os quedasteis sin trabajo, pero yo también me quedé sin vosotros, que erais parte de mi vida".

Y, dicho esto, se proponían algo: "Tú y yo ahora vamos a demostrar a toda esta gente, o vamos a intentarlo, que somos capaces de seguir entreteniéndoles. Y para eso te quiero dentro de la casa y dándolo todo. No quiero escucharte ni una vez que te quieres ir”.

Belén Esteban y Raquel Bollo vuelven a verse

Pero éste no fue el único reencuentro. Belén Esteban entró en la casa reencontrándose con Raquel Bollo, antes íntima amiga con quien protagonizó polémicas que pusieron a prueba su amistad hasta que se rompió cuando Raquel creyó que no su amiga no estuvo a la altura con sus hijos durante su participación en 'Supervivientes'.

Además, los tres juntos hablaban de su pasado común.

Jorge Javier Vázquez, rotundo con Karmele Marchante

Pero Jorge Javier Vázquez no solo ajustó cuentas con Belén Esteban, también se enfrentó a Karmele Marchante. Tras recordar lo que ha publicado sobre él y repetir sus insultos, no dudaba en decirle: "Eres una de las peores personas que he conocido en mi vida".

Dos ex que se reencuentran tras una infidelidad

Los reencuentros iban más allá. Tras su reciente participación en 'La isla de las tentaciones', Náyades entraba en la casa de 'GH VIP' y se encontraba allí nada más y nada menos con su ex, Nacho, a quien le fue infiel en el reality.

Dos excuñados que no se aguantan

Cristina Porta y Gianmarco Onestini no fueron novios, pero sí cuñados y ella tiene muy claro lo que piensa del italiano y de su hermano...