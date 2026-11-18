Los vecinos del barrio de Villafría de Oviedo denuncian el miedo que ha generado la fuga de El Ruso tras el tiroteo y la explosión mortal

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OviedoUna semana y un día después del tiroteo y de la explosión mortal que acabó con la vida de un policía y de su agente canino en Oviedo, los vecinos de Villafría no consiguen recuperarse, ni recomponerse del ataque. Ocho días después, El Ruso, presunto autor del ataque, continúa desaparecido. La Policía Nacional y la Guardia Civil intentan conseguir cualquier pista que pueda dar con el paradero de este fugitivo. Mientras, los vecinos del barrio de Villafría siguen con miedo y con desesperación su captura.

Según ha podido conocer el medio de comunicación asturiano 'El Comercio', varios de los vecinos de los bloques del barrio ovetense demandan ayuda para poder superar psicológicamente este susto. "En el centro de salud nos dan cita con el médico de cabecera a cinco días y luego pedirán para el psicólogo. ¿Cuánto puede pasar? La necesitamos ya. No dormimos, tenemos que ir a trabajar como podemos, necesitamos ayuda", denuncia una de las vecinas al medio de comunicación anteriormente citado.

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El miedo de los vecinos tras el tiroteo y la explosión mortal

Además, entre las denuncias registradas por los vecinos también ha llamado la atención el miedo que tienen muchos de ellos tras el regreso de Tatiana, la pareja de El Ruso. La mujer ha regresado a su vivienda situada en el barrio Villafría de Oviedo tras ser detenida el mismo día del ataque armado perpetrado por El Ruso.

Tras dar información falsa para que este hombre ganase tiempo en su huida, Tatiana fue detenida por los agentes de la Policía Nacional. Sin embargo, tras pasar a disposición policial la jueza decidió decretar su libertad sin ningún tipo de medida cautelar.

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Por eso, los vecinos teorizan sobre su vuelta al barrio ovetense. "Ella está ahí tan tranquila y nosotros no hacemos vida normal. Es lo que nos piden pero es imposible", recalcan los vecinos a 'El Comercio'.

El Ayuntamiento asegura que ayudará a los vecinos "en breve"

Por su parte, María Velasco, concejala delegada de Políticas Sociales en Oviedo, ha querido tranquilizar a sus vecinos y ha asegurado que desde el Consistorio están trabajando en prestar ayuda a los vecinos y a las víctimas de este ataque lo antes posible: "En breve lo tendrán".

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"Estamos trabajando ya en ello y será pronto cuando reciban esa ayuda", aclara la concejala delegada de Políticas Sociales de Oviedo.

El tiroteo y la explosión perpetrados por El Ruso

Los hechos ocurrieron a las 07:30 horas del martes en un inmueble situado en la calle Rafael Urrusti, en una zona de viviendas sociales del barrio de Villafría, al sureste de la capital asturiana, donde el presunto autor protagonizó, al parecer por un conflicto vecinal, un tiroteo que hirió de bala a una joven de 17 años, que está fuera de peligro.

Los primeros agentes intervinientes encontraron en el rellano de la vivienda una mochila con lo que aparentemente era un artefacto explosivo, por lo que se dio aviso a especialistas de la unidad canina y a la de desactivación de explosivos (Tedax), que decidieron sacar el bulto a la calle para evitar una situación de peligro para los vecinos y fue en el momento de manipularla cuando explotó.

La explosión le costó la vida al subinspector de la unidad canina Juan José Rodríguez, natural de León y de 65 años, así como al perro, y dejó herido de gravedad a un especialista de los Tedax que perdió la visión del ojo izquierdo pero que se encuentra fuera de peligro tras ser intervenido quirúrgicamente.

La mujer del presunto autor, que fue arrestada de forma preventiva durante las primeras pesquisas, quedó el jueves en libertad sin medidas cautelares por decisión judicial, aunque permanecerá unida a la causa.