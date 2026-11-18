Natalia Sette 18 NOV 2026 - 09:00h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' ha querido alertar a sus seguidores sobre una estafa telefónica que ha afectado de lleno a su padre

Marta Castro y Rodri Fuertes, al límite: "Estamos pensando contar todo el infierno que estamos viviendo"

Compartir







Rodri Fuertes y Marta Castro atraviesan una temporada especialmente intensa. Mientras la pareja continúa lidiando con las interminables obras y contratiempos en la reforma de su vivienda en Madrid, el exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha sufrido un susto familiar. Han estafado al padre 14.000€ y ha querido denunciarlo públicamente para alertar a su comunidad.

A través de un vídeo publicado en su Instagram, el madrileño ha relatado la pesadilla que sufrió su progenitor hace tan solo unos días. “No pensaba subirlo, pero el viernes estafaron a mi padre con 14.000 euros en una llamada. Por suerte, hoy hemos podido recuperarlo todo tras un fin de semana horrible”, ha comenzado explicando visiblemente afectado.

PUEDE INTERESARTE Marta Castro se vuelve a poner botox tras dos años debido a su maternidad

El engaño se produjo mediante el conocido método del ‘vishing’, haciéndose pasar por su entidad financiera. “Llego a casa y me dice que había conseguido que no le estafaran. Le llamaron por teléfono diciéndole que estaban intentando entrar en la cuenta e intentando autorizar transferencias por valor de 14.000 euros”, ha detallado el influencer.

PUEDE INTERESARTE Rodri Fuertes saca a la luz su primera interacción con Marta Castro hace tres años por redes sociales: así empezó su relación

Los delincuentes emplearon técnicas de persuasión muy elaboradas para ganarse su confianza en cuestión de segundos. “Lo llamaron y le dijeron que tenían que pararlo o que le robaban todo el dinero que tenía en la cuenta. Lo llamaron como si fueran los salvadores”, ha continuado diciendo molesto.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Además, el joven comprobó después los contactos utilizados en el fraude, descubriendo incongruencias evidentes. Al revisar los números desde los que llamaron, observó que uno tenía la fotografía del Banco Santander, entidad que ni siquiera pertenecía a su padre, mientras que otro mostraba la imagen de un señor y una señora.

Lo más alarmante fue el nivel de información personal que tenían los estafadores. “No sé de qué manera, pero lo sabían todo: su nombre, su DNI… y le dijeron que le iban a mandar unos códigos para bloquear estas operaciones”, ha explicado sobre cómo consiguieron obtener las claves de autorización.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En cuanto su padre le contó lo sucedido, Rodri reaccionó con total rapidez para evitar un mal mayor. “Cuando mi padre me lo contó actué al momento porque sabía que era una estafa. Me metí en la cuenta y había una transferencia de 7.000 euros, cargos en las tarjetas de 2.000 euros y 600 euros…”, ha enumerado con angustia. La rapidez con la que intervino fue la clave para poner a salvo el dinero de su padre antes de que fuera demasiado tarde. “Bloqueé las tarjetas, cambié las claves, me transferí todo el dinero de mi padre a mis cuentas y fui a la Policía”, ha detallado.

Gracias a esa rápida gestión se pudo anular la transferencia de 7.000€ a tiempo, aunque durante todo el fin de semana vivieron con la incertidumbre de no saber si los cargos en tarjeta llegarían a ejecutarse. “Por suerte los ladrones se equivocaron y no pasó tampoco”, ha dicho aliviado.

Después de unos días de mucha angustia, Rodri Fuertes ha querido concienciar a sus miles de seguidores sobre la peligrosidad de estas estafas telefónicas cada vez más frecuentes, pidiendo que adviertan a sus familiares mayores para evitar que caigan en este tipo de engaños.