Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Madrid, 1972) es doctor en Economía por la Universidad Camilo José Cela y está afiliado al PSOE desde 1993. Antes de incorporarse a la política institucional trabajó como asesor en el Parlamento Europeo y fue miembro del gabinete de Carlos Westendorp, Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina. En España, fue concejal del Ayuntamiento de Madrid entre 2004 y 2009 y diputado por Madrid en varias etapas. Ocupó un escaño en el Congreso entre 2009 y 2011 y volvió a la Cámara en enero de 2013, aunque renunció a su acta el 29 de octubre de 2016, después de abandonar la Secretaría General del PSOE. Recuperó el liderazgo socialista tras ganar las primarias de junio de 2017 y volvió a ser diputado en las legislaturas XIII, XIV y XV, hasta la disolución de las Cortes en octubre de 2026. Desde noviembre de 2022 preside también la Internacional Socialista.

Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno el 2 de junio de 2018, tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Desde entonces ha sido reelegido en dos ocasiones, en enero de 2020 y noviembre de 2023, por lo que acumula más de ocho años al frente del Ejecutivo. Como candidato del PSOE, ha concurrido a cinco elecciones generales: diciembre de 2015, junio de 2016, abril y noviembre de 2019 y julio de 2023. Los comicios del próximo 29 de noviembre de 2026 serán su sexta cita electoral general como cabeza de lista de los socialistas.