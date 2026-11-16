Entrevista a Pedro Sánchez con Carlos Franganillo, en directo | El presidente responde a las preguntas de 'Informativos Telecinco'
Pedro Sánchez será entrevistado por Carlos Franganillo en el plató de 'Informativos Telecinco' a partir de las 21:00 horas
Así será la cobertura del cara a cara entre Sánchez y Feijóo y del debate a cuatro en Mediaset España
Pedro Sánchez afronta este lunes 16 de noviembre una entrevista en directo en 'Informativos Telecinco' en plena campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno responderá a las preguntas de Carlos Franganillo durante la edición de las 21:00 horas, en un encuentro que permitirá abordar los principales asuntos de la actualidad política y las propuestas de los socialistas para los próximos comicios.
La entrevista se enmarca en la ronda de encuentros que 'Informativos Telecinco' ha organizado con los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno durante la campaña electoral. Sánchez será el primero en pasar por el plató del informativo, a menos de dos semanas de una cita con las urnas marcada por la confrontación entre los principales partidos políticos.
Momentos clave
Faltan 15 minutos para la entrevista de Pedro Sánchez en 'Informativos Telecinco'
Son las 20:45 horas de este 16 de noviembre. En apenas 15 minutos, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez, empieza la entrevista en el plató de 'Informativos Telecinco'.
La trayectoria de Pedro Sánchez hasta las elecciones generales de 2026
Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Madrid, 1972) es doctor en Economía por la Universidad Camilo José Cela y está afiliado al PSOE desde 1993. Antes de incorporarse a la política institucional trabajó como asesor en el Parlamento Europeo y fue miembro del gabinete de Carlos Westendorp, Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina. En España, fue concejal del Ayuntamiento de Madrid entre 2004 y 2009 y diputado por Madrid en varias etapas. Ocupó un escaño en el Congreso entre 2009 y 2011 y volvió a la Cámara en enero de 2013, aunque renunció a su acta el 29 de octubre de 2016, después de abandonar la Secretaría General del PSOE. Recuperó el liderazgo socialista tras ganar las primarias de junio de 2017 y volvió a ser diputado en las legislaturas XIII, XIV y XV, hasta la disolución de las Cortes en octubre de 2026. Desde noviembre de 2022 preside también la Internacional Socialista.
Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno el 2 de junio de 2018, tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Desde entonces ha sido reelegido en dos ocasiones, en enero de 2020 y noviembre de 2023, por lo que acumula más de ocho años al frente del Ejecutivo. Como candidato del PSOE, ha concurrido a cinco elecciones generales: diciembre de 2015, junio de 2016, abril y noviembre de 2019 y julio de 2023. Los comicios del próximo 29 de noviembre de 2026 serán su sexta cita electoral general como cabeza de lista de los socialistas.
Lula cree que Sánchez es "la persona indicada para defender la democracia en Europa"
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dicho este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es "la persona indicada para seguir defendiendo la democracia en Europa" y ha considerado "muy importante" que el socialista gane las elecciones del 29N.
Pedro Sánchez ha mantenido una intensa actividad en sus redes sociales
En los últimos días, Pedro Sánchez ha mantenido una intensa actividad en sus redes sociales, donde ha utilizado sus publicaciones para trasladar mensajes de campaña de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El presidente del Gobierno ha llamado a la movilización del electorado y ha fijado dos objetivos para la cita con las urnas: alcanzar una participación del 75% y lograr 176 escaños para una mayoría progresista. También ha defendido su gestión al frente del Ejecutivo, con referencias a la subida del salario mínimo interprofesional, la educación y la sanidad pública, la revalorización de las pensiones y su posición sobre el gasto en defensa. Este lunes, además, ha expresado sus condolencias a los familiares y allegados de la mujer asesinada en Gijón, un crimen investigado como violencia machista.
Entre sus últimos mensajes, Sánchez también se ha referido a la crisis de la vivienda, que considera que requiere intervenir el mercado e impulsar la vivienda protegida. Además, ha lanzado críticas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por sus declaraciones sobre el conocimiento del inglés, y ha felicitado a Rosalía por los seis premios Latin Grammy conseguidos. El dirigente, asimismo, compartió en redes su participación en 'The Wild Project'.
¿Qué dicen los principales partidos sobre las pensiones?
Propuestas de PSOE, PP, VOX, Frente Amplio o Podemos sobre las pensiones.
Qué proponen PSOE, PP, VOX, Frente Amplio y Podemos sobre vivienda para el 29N
Las propuestas de PSOE, PP, VOX, Frente Amplio y Podemos sobre vivienda para el 29N.
Queda una hora para la entrevista de Pedro Sánchez en 'Informativos Telecinco'
El presidente del Gobierno y candidato por el PSOE en las elecciones generales 2026, Pedro Sánchez, se desplaza ya a Mediaset para la entrevista con Carlos Franganillo. Queda una hora para la entrevista.