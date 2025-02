Informativos Telecinco | Edición noche fin de semana, en vídeo (01-02-2025)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que impondrá aranceles a la Unión Europea después de que el magnate republicano exigiese al bloque comunitario compras "a gran escala" de petróleo y gas para evitar este tipo de medidas. "¿Voy a imponer aranceles a la Unión Europea? ¿Quieren una respuesta veraz o debo darles una respuesta política? Absolutamente. La Unión Europea nos ha tratado muy mal", ha subrayado el presidente estadounidense desde el Despacho Oval. En este sentido, Trump ha reiterado que la UE no compra coches estadounidenses. "No se llevan nuestros productos agrícolas, no se llevan prácticamente nada y tenemos un tremendo déficit con la Unión Europea", ha agregado.