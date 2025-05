Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (13-05-2025)

José Luis Ábalos no desmiente ser el filtrador" de los mensajes sobre Podemos

En qué consisten las medidas que pretende establecer el Gobierno para acabar con las llamadas de spam

Frank Cuesta reconoce que grabó el vídeo de sus confesiones bajo presión: "Estaba guionizado y me lo dieron en abril"

Compartir







José Luis Ábalos "no desmiente ser el filtrador" de los mensajes sobre Podemos

El exministro José Luis Ábalos no se pronuncia sobre las filtraciones de las conversaciones privadas de Pedro Sánchez. En otras ocasiones ha salido a desmentir algunos artículos, pero esta vez no lo ha hecho. Según informa Lorenzo García Campoy, el comportamiento de Ábalos en este caso ha sido totalmente diferente. El exministro suele desmentir las informaciones que le afectan, ya sea en sus redes sociales o dando entrevistas.

En qué consisten las medidas que pretende establecer el Gobierno para acabar con las llamadas de spam

El Gobierno pretende acabar definitivamente con las conocidas 'llamadas spam', que quiere prohibirlas antes del verano. Leticia Iglesias ha explicado para Informativos Telecinco en qué consisten esas medidas. "Estas llamadas de spam nos ofrecen servicios o productos que no hemos solicitado. Para ponerles fin, el Ministerio de Consumo quiere que las empresas utilicen un nuevo código numérico, un prefijo específico para que podamos identificarlas. Si no lo hacen, las compañías telefónicas tendrán que bloquear esas llamadas

Frank Cuesta reconoce que grabó el vídeo de sus confesiones bajo presión: "Estaba guionizado y me lo dieron en abril"

Frank Cuesta ha emitido un nuevo comunicado este martes tras afirmar que no tiene cáncer y que todos los animales que hay en el santuario de Tailandia han sido comprados, entre otras confesiones. El creador de contenido ha asegurado que todo se trataba de un "guion" porque "si decía eso paraban". "Hoy he puesto un vídeo que se me mandó. Me dijeron que si hacía este vídeo se paraba el acoso. Acoso que siento yo y mis hijos. Están angustiados", ha admitido.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.