Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (07/08/2025)

Miedo a que se reactiven los incendios y ola 'interminable' de calor

Benjamin Netanyahu plantea tomar el control de Gaza "por seguridad"

El alivio en Galicia por ver cómo los incendios forestales se van controlando convive con la indignación por la sospecha de que sean intencionados. En Tarifa, Cádiz, donde ya está estabilizado, contienen la respiración por la amenaza de tormentas que puedan reactivar los fuegos. Tampoco ayuda la ola de calor, que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado al menos hasta el próximo miércoles. Serán once jornadas con temperaturas por encima de los 40 grados en buena parte del país. Hoy no había agua suficiente para aliviar la sensación de tremendo sofoco en muchas calles y plazas.

Era una amenaza que sobrevolaba en la agonizante Gaza y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo ha verbalizado. Ha afirmado que Israel no se anexionará la Franja, pero quiere tomar el control del enclave palestino "por seguridad" en un plazo máximo de cinco meses. Más tarde cederá su administración, ahora en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), a un gobierno de transición liderado por fuerzas árabes.