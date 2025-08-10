Informativos Telecinco | Edición noche fin de semana, en vídeo (10/08/2025)

Lucha incesante contra el fuego en Zamora y León

El pico de la ola de calor: difícil conciliar el sueño

A centenares de bomberos y equipos de extinción les esperan unas horas muy duras. Hay desalojadas varias localidades por los incendios forestales que afectan a Zamora y a León. El fuerte viento y las altísimas temperaturas están haciendo que su los trabajos sean realmente complicados, y a ello se suma que los medios aéreos no pueden actuar durante la noche. Uno de los focos se encuentra cerca de Las Médulas, una antigua explotación minera romana catalogada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

Nos encontramos en pleno pico de la ola de calor, que nos acompañará hasta mediados de esta próxima semana. Se espera una noche parecida a la de ayer o incluso peor. Un ejemplo de que resulta casi imposible conciliar el sueño son los 30 grados que se superaban ampliamente en algunos puntos de las Islas Canarias a las 7:00 horas de este domingo. Este lunes, 11 de agosto, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), todas las comunidades, salvo Asturias, tienen avisos por calor, con 12 de ellas en nivel naranja y el archipiélago canario en alerta roja.