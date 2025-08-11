Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (11/08/2025)

Más de 2.000 personas desalojadas por un nuevo incendio en Tarifa, Cádiz

Seis incendios avanzan sin control en León, Zamora y Ourense

Los Servicios de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) se encuentran trabajando en estos momentos con medios aéreos y terrestres en un nuevo incendio forestal declarado en el municipio gaditano de Tarifa, en concreto, en el paraje Sierra de la Plata. Por este foco, declarado sobre las 14:20 horas, se ha decretado la Situación Operativa 1. Preocupa mucho el viento. La Junta de Andalucía afirma que "lo peor" del incendio ya habría pasado. Pero la situación sigue siendo desfavorable.

Seis incendios avanzan sin control en León, Zamora y Ourense. 1.500 vecinos han pasado la noche fuera de sus casas mientras el fuego devoraba 4.000 hectáreas. Lo peor está a esta hora en Chan-dresha de Queisha y en Yeres donde las llamas se adentran en Las Médulas, el mayor tesoro natural de León. Enseguida la última hora.