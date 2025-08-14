Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (14-08-2025)

El incendio de Molezuelas suma casi 8.000 evacuados en León tras tres días de fuego sin control

Arranca la operación salida de la DGT por el puente

El incendio de Molezuelas, que se originó el pasado domingo en Zamora y se extendió a la provincia de León, ha obligado a evacuar a un total de 7.859 personas, de una treintena de pueblos leoneses, según la última actualización de datos ofrecida este por la Subdelegación del Gobierno. Los desalojados se han trasladado a La Bañeza, en León, donde Cruz Roja mantiene cuatro albergues; y en Astorga, en la que hay tres albergues en el Seminario, el pabellón municipal y el cuartel militar. Los vientos erráticos y las tormentas secas siguen dificultando la extinción de los incendios en Castilla y León, especialmente los de Molezuelas de la Carballeda-Castrocalbón, entre Zamora y León, y el de Puercas, en la Sierra de la Culebra zamorana, que suman nuevos desalojos y se ronda los 8.000 evacuados.

La Dirección General de Tráfico (DGT) da comienzo a partir de las tres de la tarde de este jueves la operación especial del puente del 15 de agosto, en la que se prevén unos siete millones de desplazamientos por carretera en un momento en el que urge estar informados para evitar vías cortadas por incendios. Desde el inicio de esta operación hasta las doce de la noche del domingo 17, Tráfico intensificará los controles de velocidad y alcoholemia durante un fin de semana que coincide con muchas fiestas patronales, y pide a los conductores especial precaución en los trayectos cortos por las carreteras convencionales.