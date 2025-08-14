Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (14/08/2025)

El dolor de los vecinos por los pueblos calcinados

Incendios letales: son ya tres las víctimas mortales

La rabia y la impotencia se han apoderado de los vecinos afectados por el incendio forestal que ha alcanzado la aldea gallega de A Caridade, en la provincia de Ourense, donde tan sólo quedan en pie las paredes y donde cuesta imaginar lo que antes fue un hogar. Las llamas han acabado con una veintena de casas y también con varios vehículos, convertidos en un amasijo de hierros. Por otra parte, un bombero de la Unidad Militar de Emergencias (UME) descubría cómo el fuego había borrado por completo la localidad de Palacios de Jamuz, en León: "En todos los años que llevo en la UME, es la primera vez que se quema un puto pueblo entero".

Son ya tres los fallecidos por los incendios de esta semana. La última víctima hoy, Jaime Aparicio, tenía 37 años. No ha podido sobrevivir a las quemaduras que sufrió en el 85% de su cuerpo. Había acudido como voluntario junto a su amigo Abel, también muerto, a intentar sofocar el fuego que empezó en la provincia de Zamora pero que ya arrasaba municipios leoneses como Quintana del Castillo, Congosto o Quintanilla de Flórez, de donde son originarios. Este jueves, ante cientos de vecinos consternados, ha tenido lugar el funeral en honor de Abel.