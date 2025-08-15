Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (15/08/2025)

Viernes negro de incendios en España: decenas de fuegos activos, miles evacuados y zonas críticas en toda la península

La enigmática relación entre Trump y Putin y sus consecuencias políticas: es la séptima cumbre entre los mandatarios

Este viernes está siendo durísimo en España. Aunque oficialmente hay 16 incendios activos en nivel 2, la realidad es que alrededor de una veintena de fuegos preocupan a las autoridades y servicios de emergencia. Algunos de los incendios más importantes siguen descontrolados, y a ellos no dejan de sumarse nuevos focos en distintas provincias. La ola de calor que atraviesa el país agrava la situación, dificultando las tareas de extinción y manteniendo restringida la circulación en numerosas carreteras y vías férreas.

Sin embargo, los intereses del mandatario ruso son todo lo contrario, seguir avanzando y hablar de territorios. Por ello, lo que quiere Donald Trump en esa cumbre es poder hablar con Putin de las provincias que hay en la frontera. Territorios ya limitados por esa línea negra que muchos tratan de frenar ya. Además, quiere presentarse como el hombre que acabó con la guerra entre Rusia y Ucrania.