Informativos Telecinco | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (16/08/2025)

Los incendios calcinan más de 150.000 hectáreas

El fuego ha arrasado 157.000 hectáreas ya en España. Esto supone más del doble que la superficie quemada el año pasado, mientras siguen activos incendios forestales en Ourense, Cáceres, Zamora y Asturias. La situación es muy complicada para miles de ciudadanos de cientos de pueblos que se han visto forzados a abandonar sus casas. Y también lo es para los equipos de extinción, agotados y exhaustos tras una semana de una lucha titánica contra las llamas. De momento, los daños humanos son tres fallecidos y diez heridos.

Pedro Sánchez reaparece: visitará Ourense y León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaparecido este sábado para presidir por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias. El jefe del Ejecutivo va a interrumpir sus vacaciones estivales para visitar este domingo los incendios forestales que están devastando las provincias de Ourense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.