Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (18/08/2025)

El fuego mantiene activos 40 focos en España, mientras se intensifica la ayuda internacional

Zelenski describe como "buenas" y "constructivas" las conversaciones con Trump en la Casa Blanca

El fuego mantiene activos 40 incendios en España, 23 de ellos "especialmente preocupantes", según ha reconocido el Gobierno. Ourense, León, Zamora y Cáceres siguen llevándose la peor parte de los incendios que, a 10 de agosto, habían quemado 138.000 hectáreas aunque no están contabilizas las devoradas en la última semana por la devastadora ola de incendios.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha descrito como "buenas" y "constructivas" las conversaciones que ha mantenido este lunes en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien le ha insistido en las garantías de seguridad y el regreso de los niños ucranianos.