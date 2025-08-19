Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (19/08/2025)

Restablecida la conexión ferroviaria Madrid-Andalucía tras controlarse el incendio en una fábrica en Toledo

Restablecida la conexión ferroviaria Madrid-Andalucía tras controlarse el incendio en una fábrica en Toledo

La conexión ferroviaria Madrid-Andalucía ha quedado restablecida tras controlarse el incendio en una fábrica cercana a la vía que había provocado la suspensión de la circulación entre Yeles y La Sagra (Toledo), ha informado este martes Adif en su red social X. Además de la conexión Madrid-Andalucía, estuvieron afectadas también las circulaciones con Castilla-La Mancha. La presencia de humo dificultó mucho la visibilidad, según ha explicado Adif, para añadir que los bomberos están actuando en la zona.

Este verano ha sido uno de los más afectados por los incendios en la mayor parte del país. Miles de hectáreas han sido calcinadas por las llamas mientras los vecinos de los pueblos y cientos de efectivos de bomberos y militares trabajaban codo con codo para acabar con su rápida expansión. Muchas personas han perdido su hogar, los ganaderos se han quedado sin las tierras en las que habitaban sus animales e incluso hemos tenido que lamentar la muerte de personas que luchaban en primera fila contra los incendios forestales que ya se han convertido en una pesadilla y en el grito de protesta de las zonas rurales, que ya exigen más medidas de prevención.