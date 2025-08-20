Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (20/08/2025)

España, en llamas: los incendios calcinan ya 396.811 hectáreas y se mantienen 21 focos activos

Un millonario se plantea explorar los restos del Titanic dos años después de la tragedia del sumergible Titán

El fin de la ola de calor y la aparición de las precipitaciones se han convertido en aliados en la lucha contra el fuego que asola España este mes de agosto, aunque aún hay activos más de una veintena de incendios graves y preocupa la situación que se vive en Cáceres. Por el contrario, las condiciones han mejorado en Ourense y Castilla y León.

Hace dos años que el sumergible de la empresa Oceangate desapareció en las aguas de Terranova cuando realizaba una expedición a las profundidades del océano para visitar el Titanic. Al bordo de esta máquina, llamada Titán, viajaban cinco personas. Todas ellas murieron después de una fuerte implosión. Hasta el momento, y debido a este accidente, el Titanic ha permanecido fuera de los límites humanos, pero eso no quita que siga siendo un gran atractivo para aquellos curiosos y exploradores que puedan permitirse uno de estos viajes. La industria, a pesar de haber cargado con la muerte de esas cinco personas, también están deseando poder retomar estos proyectos y enmendar su error.