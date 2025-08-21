Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (21/08/2025)

El fuego no frena en Portugal: en España, 18 incendios activos

En Portugal se combate contra varios incendios forestales que asolan el norte y el centro del país. En uno de ellos, un cambio brusco del viento ha sorprendido a tres bomberos, que han tenido que correr para no ser alcanzados de lleno por las llamas. Estas han terminado engullendo el vehículo con el que habían llegado hasta el fuego. Uno de los bomberos ha resultado herido de gravedad y ha sido evacuado en helicóptero. En España, la meteorología mejora las perspectivas y el tiempo va frenando poco a poco los 18 fuegos que aún permanecen activos.

Las hectáreas arrasadas sólo en el mes de agosto superan las 362.000, según el satélite Copernicus. La cuarta parte, más de 90.000, se han quemado en Galicia. De los incendios todavía activos, el peor continúa siendo el de Larouco, pequeño municipio de la provincia de Ourense, con 30.000 hectáreas calcinadas. Los gallegos han pasado del dolor a la indignación, con protestas en hasta 30 localidades muy afectadas por el fuego. Los habitantes piden que los políticos asuman sus responsabilidades por el desastre. El PP ha criticado este jueves a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, a quien ha calificado como "pirómana" por su gestión de los incendios forestales.