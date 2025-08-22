Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (22-08-2025)

Estabilizado el incendio de Jarilla, en Cáceres, tras arrasar 17.300 hectáreas

La ONU señala a Israel como responsable de la hambruna y apunta a crimen de guerra

El incendio de Jarilla, Cáceres, que ha arrasado 17.300 hectáreas, con un perímetro de 170 kilómetros, está estabilizado y los evacuados regresarán a lo largo de este viernes, día 22, a sus casas. El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta, Abel Bautista, ha informado de las medidas adoptadas en la reunión del Cecopi de este viernes y ha mostrado su satisfacción por el hecho de que los trabajos durante este pasado jueves y esta noche hayan "dado sus resultados".

La ONU declara oficialmente la situación de hambruna en la Franja de Gaza por primera vez en Oriente Medio y, además, advierte de su expansión. Culpa a Israel de muertes por inanición y de la malnutrición extrema de más de medio millón de personas, pero el Gobierno de Netanyahu lo niega. El jefe humanitario de la ONU acusa al Gobierno de Israel de "restringir de manera ilegal la entrada y la distribución de ayuda humanitaria y otros bienes de primera necesidad para la supervivencia de la población civil de la Franja de Gaza".