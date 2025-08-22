Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (22-08-2025)

Las lluvias y la bajada de temperaturas dan un pequeño respiro a los incendios de España

Seis muertos y 76 heridos en el ataque con explosivos junto a una base militar en Cali

Compartir







Las lluvias y la bajada de temperaturas dan un pequeño respiro a los incendios de España

La bajada de las temperaturas y las lluvias hacen que los incendios que se han propagado por España y que continúan activos bajen de la veintena por primera vez en muchos días, pero los Bomberos no bajan la guardia y aseguran a que queda aún mucho por hacer. La buena noticia es que la mayoría de los 33.000 evacuados ya han dormido de nuevo en sus casas. Castilla y León, Extremadura y Asturias y Galicia siguen en alerta por las llamas. En Galicia se ha quemado ya la cuarta parte del total que ha ardido en nuestro país este mes, son datos obtenidos de Copernicus.

Seis muertos y 76 heridos en el ataque con explosivos junto a una base militar en Cali

Al menos seis personas han muerto y 76 han resultado heridas por un atentado con explosivos perpetrado este jueves en las inmediaciones de una base militar de Cali, en el oeste de Colombia, han informado las autoridades locales. La Alcaldía de Cali ha confirmado este balance y ha precisado que los damnificados incluyen "ocho menores y tres adultos que superan los 60 años", mientras que hay igual número de mujeres que de hombres en la totalidad del grupo. Además, cuatro de los pacientes se encuentran en estado crítico. Su regidor, Alejandro Éder, ha ordenado la "militarización" de la localidad y ha ofrecido una recompensa de hasta 400 millones de pesos (más de 85.400 euros) a cambio de información que facilite el arresto de los autores del ataque con un coche bomba junto a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en torno a las 14.50 (hora local).