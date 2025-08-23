Informativos Telecinco | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (23-08-2025)

Las autoridades de Gaza elevan a más de 62.600 los muertos por la ofensiva israelí

16 incendios continúan activos en España, la mayoría en Castilla y León

Compartir







Las autoridades de Gaza elevan a más de 62.600 los muertos por la ofensiva israelí

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han estimado este sábado que más de 62.600 personas han muerto ya por la ofensiva israelí en el enclave desde los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023, tras constatar 61 fallecidos más en los ataques de las últimas 24 horas. En concreto, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha situado su último recuento de víctimas en 62.622 muertos y 157.673 heridos (308 desde el viernes) si bien las cifras podrían ser mayores debido a que numerosas personas siguen todavía bajo los escombros. El Ministerio informa de 61 muertos en las últimas 24 horas y que ha añadido 298 más desde el último balance tras recibir permiso de las familias, una vez identificados.

16 incendios continúan activos en España, la mayoría en Castilla y León

16 incendios siguen activos en en el noroeste del país, la mayoría en Castilla y León. El que preocupa especialmente el de Igueña, donde siguen centradas las tareas de extinción. En concreto, el número de incendios activos de alto riesgo, en situación operativa 2, comunicados al Centro Nacional de Alertas y Emergencias ha experimentado un "descenso significativo" en las últimas horas y ha bajado a 13, según ha anunciado este sábado la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. Los incendios de nivel 2 se localizan en las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia y Asturias, mientras que Extremadura ha salido ya de esta situación.