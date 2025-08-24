Informativos Telecinco | Edición noche fin de semana, en vídeo (23/08/2025)

Siguen todavía activos varios focos: por fin, cierto optimismo

Llamamiento para que vuelva el turismo a las zonas afectadas

La pesadilla de los incendios forestales en España continúa, pero parece que ya queda menos. Uno de los fuegos que más preocupaban en la provincia de León esta mañana, el de Igüeña, ha sido estabilizado. Por otra parte, la Xunta ha dado también por estabilizado el mayor incendio en la historia de Galicia, el que ha calcinado 30.000 hectáreas en Larouco. Aunque todavía quedan varios focos activos, se respira cierto aire de optimismo aunque moderado. Así lo ha manifestado la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. En el panorama político, prosigue la batalla dialéctica entre PSOE y PP.

El fuego también espanta el turismo. Negocios que, muchas veces, vivían precisamente de esta época del año, se han visto asolados por las llamas y las cancelaciones. Por ello, los empresarios de las zonas afectadas por los fuegos hacen una llamada a la calma, porque necesitan que vuelva la gente a sus campings, hoteles, bares, restaurantes y casas rurales.