Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (25/08/2025)

Familiares y amigos de Verónica Echegui, rotos en el Tanatorio de La Paz para darle su último adiós

Bomberos encuentran restos óseos junto a un coche mientras trabajaban en un incendio en Vilariño de Conso, Ourense

Dura pérdida para el mundo del cine. La actriz Verónica Echegui, popular por su papel en 'Yo soy la Juani' o 'El patio de mi cárcel', ha muerto a los 42 años en el madrileño Hospital 12 de Octubre. En el momento en el que se hacía pública la noticia de su fallecimiento, los restos mortales de la intérprete ya se encontraban en el Tanatorio de La Paz, en Tres Cantos, donde familiares, amigos y compañeros de profesión se han reunido para darle su último adiós.

Mejora la situación general de los incendios en España, pero aún no le hemos ganado la batalla a las llamas. Protección Civil rebaja a 14 los fuegos activos y advierte sobre el de Garaño, León. Castilla y León sigue siendo la comunidad más castigada con seis incendios activos de nivel 2, dos nuevos, y otros seis que han bajado a nivel 1. Más de 700 personas permanecen evacuadas en la provincia leonesa.