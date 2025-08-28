Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (28-08-2025)

13 incendios continúan activos mientras la actualidad política se sigue avivando

12 muertos, tres de ellos niños, y decenas de heridos en un ataque masivo con misiles y drones en Kiev, Ucrania

La bajada de temperaturas y las precipitaciones previstas pueden ser favorables para los incendios que aún siguen activos en el territorio español. Son más de 13 y preocupa especialmente el de Fasgar en León, que se ha vuelto a descontrolar. En Galicia, sin embargo ya no queda ninguno en nivel 2. Hoy los reyes viajan a Ourense para conocer de primera mano los daños que ha causado el fuego. La gestión de los incendios continúa tensionando el debate político. Ayer los brigadistas negaban el saludo a Fernández Mañueco y hoy comparece Grande Marlaska en el Senado a petición del Partido Popular..

Un ataque con misiles contra Kiev, capital de Ucrania, y otras localidades, ha dejado 12 muertos, tres de ellos niños, y varios heridos. La ofensiva ha provocado incendios en guarderías, viviendas y oficinas y ha obligado a la población a buscar refugio en estaciones de metro. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha pedido sanciones "duras" contra Moscú y critica a aquellos que "guardan silencio", citando a China y Hungría.