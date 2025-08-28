Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (28-08-2025)

El último ataque ruso deja 15 muertos, entre ellos tres menores, en Ucrania

Los reyes de España continúan visitando las zonas afectadas por los incendios de las últimas semanas

Cientos de drones y misiles rusos sobrevuelan la capital de Ucrania y provocan una auténtica masacre. Al menos 15 muertos, entre ellos tres menores, y decenas de heridos. El ataque, que también ha alcanzado la sede de la Unión Europa, es para Zelenski la respuesta de Putin a las negociaciones de paz. La Unión Europea ha denunciado que el edificio de la Delegación de la UE en Kiev ha sufrido daños en el ataque con drones perpetrado por el Ejército ruso en la madrugada de este jueves contra distintos puntos de la ciudad, aunque su personal se encuentra "a salvo". En total, el ataque ha dejado una docena de víctimas mortales y 50 heridos, según ha confirmado las autoridades ucranianas, que han apuntado que entre los fallecidos hay tres menores, incluido un niño de dos años.

En España continúa la visita de los reyes por las zonas afectadas por los incendios. Felipe VI y doña Letizia se encuentran hoy en Galicia. Los reyes han llegado al municipio ourensano de Verín para conocer de primera mano la magnitud de los daños y reunirse con vecinos de las localidades más castigadas por la reciente ola de incendios forestales. Allí, entre vítores y aplausos de vecinos, han sido recibidos por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la conselleira do Medio Rural, María José Gómez; el alcalde de Verín, Gerardo Seoane; y, entre otros, el alcalde de Monterrei, José Luis Suárez.