Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (28/08/2025)

Un incendio en Berlanga, León, obliga a desalojar a 400 vecinos: detienen a un joven de 20 años por provocarlo

Renfe sustituirá los Avlo Madrid-Barcelona por trenes AVE a partir de septiembre

La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en un incendio "probablemente intencionado", originado este jueves en la localidad leonesa de Berlanga del Bierzo, según datos de Inforcyl. El incendio se ha originado a las 17:38 horas de este 28 de agosto y se ha elevado a IGR 2 minutos después, a las 18.23 horas, debido a tener varios focos distintos, uno de ellos casi en el propio pueblo, tal y como detalla la Consejería de Medio Ambiente.

Renfe sustituirá a partir del próximo 8 de septiembre la oferta de los Avlo que circulan en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona por servicios de AVE, "con las mismas frecuencias, horarios y precios competitivos". Los clientes que ya han adquirido billetes de Avlo para fechas posteriores al 7 de septiembre serán reubicados en los nuevos servicios AVE y mantendrán las mismas condiciones de su viaje, según ha informado este jueves el operador en un comunicado.